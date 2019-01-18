أسعار النفط ترتفع 1 % بعد تراجع إنتاج أوبك

أسعار النفط ترتفع 1 % بعد تراجع إنتاج أوبك

2019/01/18
الساعة 12:13 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

ارتفعت أسعار النفط واحدًا بالمائة يوم الجمعة بعدما أظهر تقرير من منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك أن إنتاج المنظمة هبط بشدة الشهر الماضي، مما حد من المخاوف بشأن تخمة ممتدة في المعروض.

وقال محللون إن الأسواق المالية، بما في ذلك سوق النفط، تلقت دعما من تقرير صحفي ذكر أن واشنطن تدرس رفع الرسوم المفروضة على الواردات الصينية كليا أو جزئيا.

وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52.70 دولار للبرميل في العقود الآجلة بحلول الساعة 06:05 بتوقيت جرينتش، بارتفاع قدره 63 سنتا، أو ما يعادل 1.2 بالمائة، عن التسوية السابقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 66 سنتا، أو 1.1 بالمائة، إلى 61.84 دولار للبرميل.



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