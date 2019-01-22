أسعار النفط تهبط 2 % وسط تباطؤ النمو العالمي

أسعار النفط تهبط 2 % وسط تباطؤ النمو العالمي

2019/01/23
الساعة 1:34 صباحًا
- ‎فياقتصاد, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

انخفضت أسعار النفط نحو 2%، أمس الثلاثاء، وسط مخاوف من أن يضغط تعثر الاقتصاد العالمي على الطلب على الوقود، مع ازدهار الحقول الصخرية الأميركية وتخفيضات دون المتوقع من روسيا.

وهبطت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 1.24 دولار أو 2% لتبلغ عند التسوية 61.50 دولار للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.23 دولار أو 1.9% لتصل عند التسوية إلى 52.57 دولار للبرميل.

وقال محللون: إن مخاوف السوق بشأن حجم تخفيضات الإنتاج، التي تنفذها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، بمن فيهم روسيا، ساهم في دفع الأسعار للانخفاض.



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