أسعد فضة ردًا على شائعة وفاته : صحتي جيدة

المواطن - متابعة

نفى الفنان السوري أسعد فضة شائعة وفاته، مؤكدًا أنه يتمتع بصحة جيدة ولله الحمد.

وتداول مغردون نبأ وفاة أسعد فضة بشكل واسع لكن سرعان ما ظهر الفنان السوري في تصريحات صحفية، مؤكدًا عدم صحة هذه الشائعات.

واشتهر أسعد فضة في العالم العربي بدور أبو ظافر في مسلسل باب الحارة الجزء الثامن الذي عرض في 2016 من إخراج بسام الملا وقد أسند إليه الدور بدلا من الفنان أيمن زيدان.

والمعروف أن أسعد فضة هو مخرج وممثل سوري من مواليد 5 سبتمبر 1938 .

ولد أسعد فضة في قرية بكسا في اللاذقية، وهو خريج المعهد العالي للفنون المسرحية، تعددت أعماله ما بين التلفزيون والسينما وحتى على خشبة المسرح، وهو زوج الفنانة الراحلة مها الصالح ولديه ابنة منها.

شارك في العديد من المسلسلات والأفلام ونال العديد من الجوائز المحلية والعربية.

حصد أسعد فضة العديد من الجوائز كأفضل ممثل وجوائز تقديرية من مهرجان دمشق السينمائي الدولي ومهرجان القاهرة للإذاعة والتليفزيون، كما تم تكريمه في عام 2006 بتسمية صالة المسرح القومي في مدينة اللاذقية باسم مسرح الفنان أسعد فضة.

كذلك حصل أسعد فضة ، على جائزة أفضل ممثل عن دور فيلم (ليالي ابن آوى) في مهرجان دمشق السينمائي وجائزة أفضل دور تاريخي عن دوره في مسلسل (العوسج) في مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون وجائزة تقديرية عن دوره في مسلسل (الجوارح) في مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون.

كما حصل أسعد فضة على شهادات تكريم وتقدير محلية وعربية وعالمية من القطاع العام والخاص في مجال الإذاعة والتلفزيون والسينما والمسرح.