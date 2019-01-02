أعراض تدل على الإصابة بمتلازمة كوشينج.. انتبه لها

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قالت الجمعية الألمانية لعلم الغدد الصماء: إن متلازمة كوشينج (Cushing’s Syndrome) هي اضطراب هرموني ناتج عن زيادة إفراز هرمون الكورتيزول في الدم؛ وذلك لأسباب عدة، منها أورام الغدة النخامية أو الغدة الكظرية.

وتتمثل أعراض هذه المتلازمة في الوجه “البدري” وتكدس الدهون حول الرقبة والخطوط الحمراء أو الأرجوانية في الجسم (خصوصًا في البطن) وارتفاع ضغط الدم وترقق الجلد وحدوث تشققات في سطح الجلد بسبب تمدده السريع وترقق العظام.

ومن الأعراض الأخرى فقدان الشهوة الجنسية والعدوى المتكررة والأرق الليلي والاكتئاب والإجهاد وضعف التركيز وضعف الذاكرة قصيرة الأمد، وبالإضافة إلى ذلك توجد للمتلازمة أعراض نسائية تتمثل في زيادة نمو شعر الجسم واختلال الدورة الشهرية.

وينبغي استشارة أخصائي غدد صماء فور ملاحظة هذه الأعراض لعلاج المتلازمة في الوقت المناسب، والذي يكون إما بواسطة الأدوية المثبطة لإنتاج الكورتيزول أو الجراحة في حالات ورم الغدة النخامية أو فرط تنسج قشر الكظر.