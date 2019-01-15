أغلبية العموم البريطاني يصوتون ضد اتفاق بريكست وتهديد جديد لحكومة تيريزا ماي

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صوت 432 نائبًا في مجلس العموم البريطاني ضد اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي مقابل تأييد 202 نائبًا.

وأكد حزب العمال المعارض أنه سيرفع مذكرة للتصويت غدًا على حجب الثقة عن حكومة تيريزا ماي، وأن التصويت ضد اتفاق “بريكست” فشل ذريع لحكومة تيريزا ماي.

ومن جهتها، قالت رئيسة الوزراء البريطانية أمام مجلس العموم قبيل التصويت على الاتفاق: إن “الخيار الوحيد أمامنا هو التصويت على اتفاق بريكست من أجل الحفاظ على أمن بلادنا”.

وأضافت تريزا ماى، خلال كلمتها أمام مجلس العموم، أن الاتفاق الذي توصلنا إليه مع الاتحاد الأوروبي بشأن “بريكست” هو من أفضل الاتفاقات.