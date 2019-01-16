أكثر من مليوني مسافر عبروا منفذ الحديثة خلال عام

المواطن - واس

شهد منفذ الحديثة الحدودي بين المملكة العربية السعودية والمملكة الهاشمية الأردنية عبور أكثر من مليوني مسافر خلال عام 2018 م مابين قادم ومغادر ، في حين سجل المنفذ عبور أكثر من مليون ومائتي ألف مسافر خلال الإجازات الرسمية خلال المدة نفسها.

وأوضح المتحدث الإعلامي لجوازات منطقة الجوف العقيد عبدالمنعم الحيزان أن عدد المسافرين الذي عبرو من خلال منفذ الحديثة قدوم ومغادرة خلال العام 2018 م قد بلغ نحو 2،237،457 مسافر وقادم ، فيما بلغ عدد المسافرين والقادمين من خلاله في العام نفسه خلال فترات الإجازات الرسمية نحو 1،235،853 مسافر وقادم.

وبين العقيد الحيزان أن المنفذ قام بخدمة المسافرين وأنهى إجراءات سفرهم بكل يسر وسهولة من قبل موظفي جوازات منفذ الحديثة بعد استعدادات قامت بها الجوازات لمواجهة هذه الأعداد الكبيرة من المسافرين ، حيث تم توفير القوى البشرية والأجهزة الفنية اللازمة لسرعة إنهاء إجراءات المسافرين والقادمين عبر المنفذ.