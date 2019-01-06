أكثر من مليون طالب وطالبة بالرياض يعودون لمقاعد الدراسة

المواطن - واس

انتظم اليوم أكثر من مليون طالب وطالبة لمقاعد الدراسة بالمدارس التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض لاستئناف الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1439 – 1440 ، يستقبلهم أكثر من ٨٧ ألف من الطاقم التعليمي والإداري في ٤٧٠٠ مدرسة للبنين والبنات.

ودعا المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي جميع الطلاب والطالبات على الجد والاجتهاد لتحقيق طموحاتهم وطموحات وطنهم الذي ينتظر منهم الشي الكثير في بنائه وإكمال مسيرة النهضة التي يشهدها في شتى المجالات فهم قادة المستقبل.

وأشار الوهيبي إلى أهمية أن يدرك الطلاب والطالبات والعاملين في الميدان التعليمي أهمية الانطلاقة القوية والجادة للفصل الدراسي الثاني ومن اليوم الأول، مشيداً في الوقت ذاته بالجهود المبذولة من قادة وقائدات المدارس وجميع المنسوبين من الطواقم التعليمية والإدارية لتحقيق الأهداف المرسومة في بناء أجيال تنجح في تحقيق طموحات القيادة الرشيدة.

يذكر أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض قد أكملت جميع استعداداتها لانطلاقة العام الجديد عبر توفير الكتب المدرسية لجميع المدارس منذ وقت مبكر لضمان انطلاقة مميزة للفصل الدراسي الثاني.