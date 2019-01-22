أكثر من مليون مستفيد في مركز الاتصال الموحد 19996 بوزارة التعليم

المواطن - واس

قدم مركز رعاية المستفيدين بوزارة التعليم الذي يشرف على إدارة خدمة تواصل الإلكترونية ومركز الاتصال الموحد خلال العام الماضي 2018، خدماته لأكثر من 300 ألف مستفيد، وأكثر من مليون مستفيد في مركز الاتصال الموحد 19996 .

وبين التقرير السنوي 2018 للمركز أن أكثر من 300 ألف استفادوا من خدمة تواصل الإلكترونية في 141 جهة في 28 جامعة حكومية و 34 أهلية و 47 إدارة تعليم و 32 قطاع بالوزارة والملحقيات الثقافية من خلال أكثر من 2100 ممثل للخدمة في تلك الجهات بمستوى جودة يفوق 90% ونسبة للسرعة تتجاوز 80% وفق وثيقة مستوى الخدمة، كما تلقى مركز الاتصال الموحد 19996 أكثر من مليون مكالمة، وأجرى أكثر من 280 ألف مكالمة لقياس رضا المستفيدين عن خدمات وزارة التعليم.

كما استقبل مركز رعاية المستفيدين في الوزارة أكثر من 42 ألف من المستفيدين قاصدي الوزارة، منهم ثمانية آلاف التقوا معالي الوزير.

وتهدف خدمة تواصل إلى إيصال صوت المستفيد إلى جميع المسؤولين في قطاعات الوزارة والجامعات وإدارات التعليم، وإفادته عن طلبه دون عناء مجيئه إلى الجهة، من خلال تلقي الاستفسارات والشكاوى والملاحظات والبلاغات وطلب الاستشارات من جميع المستفيدين من خدمات وزارة التعليم سواء طلاب ومعلمين وأعضاء هيئة التدريس أو طلاب مبتعثين وكل من له علاقة بالوزارة كي تكون البوابة الموحدة للمستفيد من خدمات وزارة التعليم، مع وجود فرع في كل قطاعات الوزارة، الجامعات والكليات الأهلية وإدارات التعليم في المناطق والمحافظات، وعبر قنواتها الإلكترونية، وتطبيق الهواتف الذكية على جميع المتاجر، ومركز الاتصال الموحد 19996 الذي يعمل على مدار الساعة، إضافة إلى حسابات الخدمة في وسائل التواصل الاجتماعي تويتر، وسناب شات، والانستقرام، وسكايبي، وصفحة على الفيس بوك لتسويق الخدمة وتقديم الدعم للمستفيد.

وتدار تلك المنظومة عبر نظام ذكي يضمن الشفافية وحق الاعتراض للمستفيد، مع آلية للتصعيد إلكترونياً وتلقائياً وفق هيكلة الوزارة وصولاً لمعالي الوزير، مع متابعةٍ وتجويدٍ لجميع الطلبات للتأكد من حسن وجودة الأداء، وقياس مدى رضا المستفيد من قبل فريق عمل في مركز رعاية المستفيدين، علاوة على تقديم الدعم والتدريب لمنسقي الخدمة في الجهات، ووحدة للمتابعة والرصد لتزويد أصحاب المصلحة من مسؤولي الوزارة في القطاعات والإدارات بالتقارير الدورية والإحصائيات لأبرز القضايا في الميدان .