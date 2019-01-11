أكثر من 2 مليون و400 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

المواطن - واس

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة، التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26/ 2/ 1439هـ وحتى نهاية يوم الخميس 4/ 5/ 1440هـ، لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في مناطق المملكة كافة عن ضبط 2417080 مخالفًا، منهم 1879358 مخالفًا لنظام الإقامة، و370311 مخالفًا لنظام العمل، و167411 مخالفًا لنظام أمن الحدود.

كما بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة 39914 شخصًا، 51% منهم يمنيو الجنسية، و46% إثيوبيو الجنسية، و3% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 1820 شخصًا لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

وبلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم 3265 شخصًا، وبلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة (975) مواطنًا، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق (940) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم (35) سعوديًّا.

وأيضًا بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًّا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (12531) وافدًا مخالفًا، منهم (10538) رجلًا، و(1993) امرأة، وأخيرًا تم إيقاع العقوبات الفورية بحق (374849) مخالفًا، وإحالة (337742) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (417511) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (617267) مخالفًا.