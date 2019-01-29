أكثر من 250 زائرًا لركن الهلال الأحمر في محايل

المواطن - أحمد الشهري - محايل

ينظم فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحايل، ضمن برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية، دورات تدريبية إسعافية أولية، حيث يستقبلون يوميًّا أكثر من 250 زائرًا بمقرهم بجادة محايل وضمن البرامج المصاحبة لفعاليات صدر الكرامة.

وأوضح مشرف وحدة التدريب بمحايل والمشرف على الركن، عبدالله بن محمد الفلقي، أن الدورات التدريبية تتضمن عدة موضوعات عن كيفية التعامل مع بعض الحالات الإسعافية وطريقة عمل الإنعاش القلبي الرئوي وبعض المهارات الإسعافية في حالات النزيف والكسور وكيفية التعامل مع المصابين في الحوادث المرورية وحوادث الغرق والحروق والنزيف والغصة والتسمم وغيرها من الإصابات الأخرى.

وأشار الفلقي إلى أنه يتم تقديم نبذة تعريفية عن مبدأ التطوع في الهيئة، وشرح تطبيق “أسعفني” الذي تم استحداثه من هيئة الهلال الأحمر السعودي لطلب فرقة إسعافية ونداء استغاثة وطريقة إدخال السيرة المرضية مع أي مرض مزمن والاتصال على مركز الخدمة عند حدوث طارئ ووصول أقرب مركز إسعاف في المنطقة لمنزل المريض، كما يقدم التطبيق طرق الإسعافات الأولية بـ6 لغات مختلفة.

وأكد الفلقي أن عمل المسعف هو إنساني لصحة المواطنين والمقيمين بما تعود عليهم من فوائد صحية بطرق علمية وعملية، ويقوم بالخدمة في الموقع 30 شابًّا سعوديًّا.