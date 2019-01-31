أكثر من 4 مليارات عملية تبادل معلومات بين حساب المواطن و18 جهة

المواطن - الرياض

أعلن حساب المواطن أن حجم العمليات التبادلية للمعلومات بينه وبين أكثر من 18 جهة حكومية بلغ قرابة 4 مليارات عملية منذ انطلاق البرنامج وحتى نهاية شهر يناير 2019.

وأوضح حساب المواطن أن هذه العمليات أسهمت في ضمان رفع كفاءة الدعم الحكومي من خلال إعادة توجيهه ليتركز الدعم على الفئات الأكثر استحقاقًا والتأكد من صحة البيانات المسجلة ومطابقتها.

وقدم المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني شكره لجميع الجهات الحكومية المشاركة على جهودهم وتعاونهم المثمر في كل ما يخدم المجتمع ويعزز من رفعة المواطن وبناء الوطن، حيث ساهموا بشكل أساسي في رفع جودة الخدمة من خلال تقديمهم المعلومات للبرنامج عبر التبادل المعلوماتي، وذلك سعيًا إلى تحقيق العدالة الاجتماعية في الاستفادة من الدعم وتخفيف أثر الإصلاحات الاقتصادية الناتجة عن تصحيح الأسعار.

وأفاد المتحدث الرسمي للبرنامج بأن تلك المعلومات ساعدت على التحقق من بيانات المتقدمين والتأكد من معايير استحقاقهم ومراجعة إفصاحهم لبياناتهم بشكل محدد ودقيق مع الجهات المعنية، حيث أثرت بشكل مباشر على عملية احتساب قيمة الاستحقاق بعد التأكد من استيفاء المستفيد لجميع شروط الأهلية.