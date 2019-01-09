أكثر من 70 جواز سفر و270 هوية مقيم تم إنجازها لزوار الجنادرية

المواطن - الرياض

أنهت المديرية العامة للجوازات خدمة إصدار وتجديد أكثر من 70 جواز سفر لزوار “الجنادرية 33” لمن هم دون سن 15 عاماً، كما قامت بطباعة فورية لأكثر من 270 هوية مقيم، بالإضافة إلى التسجيل في نظام أبشر للمواطنين والمقيمين، وكذلك تفعيل الخدمة والتحديث في النظام، والإجابة على أسئلة واستفسارات الزوار.

كما سهل جناح الجوازات خدمة توصيل الوثائق الحكومية بالتعاون مع مؤسسة البريد السعودي من خلال إنشاء مكتب داخل الجناح لخدمة الزوار بالإضافة إلى تقديم خدمة تسجيل العنوان الوطني.

هذا وتقدم المديرية العامة للجوازات من خلال جناحها في المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية٣٣” خدمات فورية من إصدار وتجديد الجواز السعودي، وإصدار وتجديد وطباعة هوية مقيم وخدمة التأشيرات باختلاف أنواعها مثل “خروج وعودة” و”الخروج النهائي”.