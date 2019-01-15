أكثر من 75 ألف مستفيد من خدمات مستشفى خليص العام

أكثر من 75 ألف مستفيد من خدمات مستشفى خليص العام

2019/01/15
الساعة 12:56 مساءً
- ‎فيالمراسلون, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - مكة المكرمة

قدمت طوارئ مستشفى خليص العام خدماتها خلال العام المنصرم لأكثر من ٧٥٠٠٠ مراجع من أهالي خليص والقرى والمحافظات التابعة لها بالإضافة إلى التعامل مع الحالات الإسعافية في موسمي العمرة والحج وحوادث الطريق طيلة العام.

وذكرت صحة مكة المكرمة بأن المستشفى أجرى خلال العام ١٤٣٩هـ ٢٥٠ عملية جراحية كبرى وصغرى، كما أجريت ١٨٠ حالة ولادة خلال العامين ١٤٣٩-١٤٣٨هـ ، كما تم تنويم 90 حالة بحضانة الأطفال، بالإضافة إلى ٢٤٥حالة تنويم خلال الثلاث السنوات الأخيرة.

وأضافت بأن مركز الكلى قدم خدماته العلاجية خلال الثلاث السنوات الأخيرة ل٧٧٠٠ حالة، كما راجعت ١٨٠٠ حالة قسم العيادات الخارجية خلال عام ١٤٣٩هـ.

 



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