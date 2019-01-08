أمازون تستفز المسلمين بمنتجات صادمة تسيء للدين الحنيف

المواطن - الرياض

تسببت شركة أمازون وموقعها الإلكتروني للبيع المباشر في حالة غضب عارمة؛ بسبب عرض منتجات مسيئة للمسلمين.

ورأى البعض أن ما يتم بيعه في أمازون يثير الاشمئزاز لما فيه تعدٍّ على الدين الإسلامي، حيث عرض أمازون “دعاسة” دورة مياه على شكل حجاب، وقالوا إنها تُباع ويتم توصيلها إلى السعودية، كما تبيع ما وصفته بأنه “يد شيطان” وعليها آيات قرآنية!

وطالب مواطنون ومقيمون أمازون بالاعتذار وسحب مثل هذه المنتجات ومنع عرضها وبيعها، مشددين على ضرورة مقاطعة الشركة إلى حين تقديم الاعتذار.

وشدد البعض على ضرورة عمل وسم باللغة الإنجليزية مع التعليق بهذه اللغة وبلهجة مستهجنة ورافضة لمثل هذه الممارسات المسيئة للدين، مع العزم على سياسة المقاطعة، خاصةً وأن ضمن ما تبيعه أمازون وأثار الغضب ما قيل إنها تعاويذ وتمائم محرمة.

وقالوا: إن العرب هم من رفعوا مثل هذه المواقع بمالهم عندما اشتروا منهم ليربحوا، ولكن طالما وصل الأمر إلى الدين فيجب أن يكون هناك وقفة حاسمة لمنع تكرار مثل هذا الوضع الصادم.