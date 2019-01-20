أمانة الجوف تستعين بالمدفع للترويج لمهرجان الزيتون

المواطن - الرياض

في محاولة من أمانة الجوف للفت الانتباه لمهرجان الزيتون، استعانت الأمانة بالمشاهير والفنانين للترويج للمهرجان.

واستعانت أمانة منطقة الجوف بالممثل الكوميدي علي المدفع وزملائه في حفل افتتاح مهرجان الزيتون، كما نشرت الأمانة مقطع فيديو للمدفع عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

يذكر أن حفل افتتاح مهرجان الجوف للزيتون الثاني عشر ينطلق الأربعاء المقبل وسط ترقب أن ينعش المهرجان الحالة الاقتصادية وحركة البيع والشراء في المنطقة.

يأتي ذلك في وقت كثرت فيه التساؤلات بشأن تجاهل الرد على استفسارات المتابعين من الحساب الرسمي للمهرجان.

يذكر أن أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي آل محفوظ رئيس اللجنة العليا لمهرجان الزيتون الدولي للاستثمار والتسوق وفريق العمل تفقد، مقر المهرجان بمركز الأمير عبدالإله الحضاري بسكاكا.

وأكد أمين الجوف على أن مهرجان الزيتون يعد من أهم المهرجانات بالمنطقة وله دور اقتصادي يخدم جميع المستثمرين في مجال الزيتون ومشتقاته حيث تعد المنطقة بيئة خصبة للاستثمار.

وبيَّن أمين المنطقة أن مهرجان هذا العام في دورته الـ12 نسخة دولية وستكون انطلاقته بحلول مساء الأربعاء 1440/5/17 بمدينة سكاكا.

كما وأوضح أن توجيهات الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، ونائبه الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي لها أكبر الأثر في ظهور هذا المهرجان وجميع المهرجانات الأخرى؛ لما يولونه من اهتمام كبير ومتابعة مستمرة.

الممثل علي المدفع وزملاءه في حفل افتتاح #مهرجان_الزيتون_بالجوف الدولي الثاني عشر الاربعاء القادم#زيتوننا_ثروة pic.twitter.com/A3rGHoPqpC — أمانة منطقة الجوف (@amanataljouf) January 19, 2019