أمانة جائزة المراعي تعتمد آلية التحكيم وأسماء لجنة الحكام المقترحة للإبداع العلمي

المواطن - الرياض

عقدت أمانة جائزة المراعي للإبداع العلمي اجتماعها الرابع هذا العام برئاسة أمين عام الجائزة الدكتور أنس بن فارس الفارس نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لمعاهد البحوث وعضوية البروفيسور أحمد الحربي من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والأستاذ عبدالله ناصر العتيبي ممثل المراعي والدكتور جمال الصانع عميد الدراسات العليا في جامعة رياض العلم، والمهندس بدر الفرحان المشرف العام على الجائزة. واستعرضت الأمانة الأعمال المشاركة لهذا العام في فروع الجائزة الثلاث، بالإضافة لأسماء العلماء المرشحين للفوز بفرع الجائزة للعالم المتميز.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على آلية التحكيم وأسماء لجنة الحكام المقترحة.

وقال الدكتور أنس الفارس أمين عام جائزة المراعي إن الأعمال المشاركة في هذا العام كانت متميزة وذات أثر ملموس في الحركة البحثية والعلمية بالمملكة خلال السنوات القليلة الماضية. وأضاف الدكتور الفارس أن من أهم أهداف الجائزة تحفيز العلماء والباحثين في المملكة على الاستثمار في البحث العلمي والابتكارات العلمية، ومضاعفة الجهد في هذا الجانب للوصول بالمنجزات العلمية السعودية إلى مستويات عالمية. وبين الفارس أن القيادة حفظها الله تشجع الباحثين والعلماء في مختلف العلوم، وتعمل على توفير أسباب النجاح لهم، وتوجه باستمرار بدعم نشاطات البحث العلمي في الجامعات والمراكز البحثية السعودية، لإيمانها بأن التقدم والترقي والتطور في المجالات كافة مرتبط ارتباط وثيق بمخرجات الأبحاث العلمية.

من جانبه بين المهندس بدر الفرحان المشرف العام على الجائزة أن النجاحات التي تحققت للجائزة خلال السنوات القليلة الماضية تعتبر بحق علامة بارزة في مسيرة البحث العلمي بالمملكة.

جدير بالذكر أن جائزة المراعي للإبداع العلمي هي جائزة سنوية، تهدف إلى دعم وتشجيع العلماء والباحثين والمخترعين في المملكة تحت إشراف مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وبتمويل من شركة المراعي.