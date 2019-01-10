أمانة جدة عن الجنادب السوداء: لم نرصد انتشاراً غير طبيعي وهذه خطتنا

المواطن _عبدالرحمن المحمادي_جدة

أكدت أمانة محافظة جدة أنه لم يتم رصد حالات انتشار غير طبيعية للجنادب السوداء في المحافظة.

وعلق وكيل الأمين للخدمات المهندس ناصر المتعب على ما تداول بشأن انتقال حشرات الجنادب السوداء أو ما يسمى بصرصار الليل، بكميات كبيرة من مكة المكرمة ومناطق الساحل الجنوبي إلى جدة، بالتأكيد على أن أعمال مكافحة الحشرات تتم حسب الخطة التشغيلية.

ولفت إلى أنه تم تنبيه مقاول المكافحة الحشرية باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة وتكثيف أعمال الرش.

وشكرت الأمانة سكان جدة على تعاونهم في إغلاق غرف تفتيش الصرف الصحي والمياه التي تعتبر مكاناً مناسباً لتكاثرها، والإبلاغ عن حالات انتشار الحشرات من خلال خدمة الطوارئ والبلاغات وتطبيق بلدي 940.