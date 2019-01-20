أمانة عسير تستعيد أراضي حكومية بمساحة تزيد عن 57 ألف م2

أمانة عسير تستعيد أراضي حكومية بمساحة تزيد عن 57 ألف م2

2019/01/20
الساعة 1:30 مساءً
- ‎فيالمراسلون, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - سعيد ال هطلاء - عسير

استعادت أمانة منطقة عسير، وبلدياتها التابعة خلال الأسبوع الماضي أكثر من 57600 ألف م2 ، من أراضي الدولة شملت 9 مواقع تم الاستيلاء عليها بشكل غير نظامي بمواقع مختلفة في نطاق المنطقة.

وأوضح أمين منطقة عسير د. وليد الحميدي أن كل تلك الأعمال جاءت تنفيذاً للإجراءات واللوائح النظامية من الوزارة ، وكانت الإحداثات عبارة عن أحواش مبنية من البلوك، وكذلك غرفة عشوائية، وغيرها .

وأشار إلى أن هذه الأعمال ستشمل الرقابة على الأراضي لتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، واستكمالاً للأعمال التي تمت فإنه سيتم الرفع المساحي للمواقع التي أزيلت التعديات منها ، وذلك لضمان عدم تعرضها للتعديات مستقبلاً ، والتي تأتي ضمن حملة إزالة التعديات من على الأراضي الحكومية.

وحذر الحميدي من خطورة التعدي على الأراضي الحكومية ، لما في ذلك من عرقلة لحركة التنمية في عسير، وإخلال بالتخطيط العمراني بها.



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