أمريكا تحذر شركات ألمانية من عقوبات محتملة بسبب خط أنابيب روسي

أمريكا تحذر شركات ألمانية من عقوبات محتملة بسبب خط أنابيب روسي

2019/01/14
الساعة 8:34 صباحًا
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أكد مسؤول أمريكي كبير، يوم أمس الأحد، أن السفير الأمريكي لدى ألمانيا حذر الشركات المشاركة في بناء خط أنابيب الغاز نورد ستريم-2 الذي تقوده روسيا من أنها قد تواجه عقوبات إذا أصرت على المشروع.

واتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألمانيا بأنها ”أسيرة“ لموسكو بسبب اعتمادها على الطاقة الروسية وحثها على وقف العمل في خط أنابيب الغاز الذي يتكلف 11 مليار دولار.

ويسبب خط الأنابيب، الذي سينقل الغاز مباشرة إلى ألمانيا أسفل بحر البلطيق، شقاقًا بين ألمانيا وحلفائها؛ لأنه سيحرم أوكرانيا من رسوم عبور الغاز المربحة التي تحصلها حاليًّا.

وذكرت السفارة الأمريكية أن السفير ريتشارد جرينيل تطرق لهذه المسألة في خطاب أُرسل إلى عدة شركات.

وقال المتحدث باسم السفارة: ”الخطاب يذكر الشركات التي تعمل في قطاع خط الأنابيب الروسي لتصدير الطاقة بأنها مهددة بموجب قانون مواجهة أعداء أمريكا من خلال العقوبات“.



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