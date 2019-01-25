أمريكا تطالب دبلوماسييها بمغادرة فنزويلا وروسيا تنفي تقديم مساعدات مالية

المواطن - متابعة

أعلنت سفارة أمريكا في كاراكاس أن الخارجية أمرت الدبلوماسيين الأمريكيين غير الضروريين بمغادرة فنزويلا.

وأعطت فنزويلا الدبلوماسيين الأمريكيين في كاراكاس مهلة 72 ساعة لمغادرة البلاد وعقب ذلك سيحرمون من الحصانة الدبلوماسية.

وذكرت السفارة الأمريكية في كاراكاس، أن الخارجية في واشنطن قالت إنه ينبغي للمواطنين الأمريكيين أن يفكروا بجدية في مغادرة فنزويلا.

إلى ذلك أكد السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، ديميتري بيسكوف، أن الجانب الفنزويلي لم يطلب أي مساعدات من روسيا للتصدي لمحاولة الاستيلاء على السلطة الجارية في هذا البلد.

وبالأمس أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أنه قرر إغلاق السفارة الفنزويلية وكافة القنصليات في الولايات المتحدة.

وصادق الرئيس الفنزويلي، على قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة وطرد الدبلوماسيين الأمريكيين من فنزويلا خلال 72 ساعة.

وبدأت أزمة فنزويلا الأربعاء الماضي حين نصّب رئيس البرلمان الفنزويلي، المعارض خوان غوايدو، نفسه رئيسا مؤقتا للدولة. وسارعت الولايات المتحدة بعد دقائق فقط للاعتراف به رئيسا لفنزويلا، ودعت رئيس الدولة الحالي المنتخب شرعيا، نيكولاس مادورو، لتسليمه السلطة.