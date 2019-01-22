أمسيات ثقافية ضمن فعاليات مهرجان صدر الكرامة تلهب ليل تهامة عسير

المواطن - احمد الشهري - محايل

شهد محافظ محايل عسير محمد بن ناصر بن لبده مساء أمس، الأمسية الثقافية التي نظمها مركز تهامة بللحمر وبللسمر ، ضمن فعاليات مهرجان محايل الشتوي “صدر الكرامة”.

وأوضح رئيس مركز تهامة بللحمر وبللسمر خالد بن سعد آل سحمان أبرز ما تتميز به المحافظة والمراكز التابعة لها من جمال الطبيعة واعتدال الأجواء، جعل منها وجهة رئيسية للباحثين عن الدفء في المحافظات التهامية، مثمناً الدعم الذي تحظى به محايل عسير وجميع مناطق ومحافظات المملكة من رعاية واهتمام من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -.

ودعا آل سحمان الله تعالى أن ينصر الجنود المرابطين على الحدود، ويديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار.

عقب ذلك شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن المركز والنهضة التنموية الذي يشهدها في العصر الحاضر، ثم قدمت فرقة بيارق رجال الحجر عدداً من الألوان الشعبية التي تشتهر بها المنطقة.