أمسية ثقافية مميزة ضمن مهرجان صدر الكرامة في خيم وبحر أبو سكينة

المواطن - أحمد الشهري - محايل

نظم مركزا بحر أبو سكينة وخيم التابعان لمحافظة محايل عسير، أمس الاثنين، أمسية ثقافية ضمن فعاليات مهرجان محايل الشتوي “صدر الكرامة”، بحضور المحافظ محمد بن ناصر بن لبدة، وذلك على المسرح المفتوح بجادة محايل.

ونوه رئيس مركز بحر أبو سكينة، حمود بن ظافر الحقباني، بما تتميز به محافظة محايل من مقومات سياحية؛ كونها تحتضن مهرجانًا ثقافيًّا اجتماعيًّا اقتصاديًّا يمتد عطاؤه لأكثر من ثلاثة أشهر ويشهد العديد من الفعاليات والبرامج التي تلبي احتياج المواطن والمقيم.

ولفت إلى حرص ومتابعة وتوجيه الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير لخدمة الإنسان والمكان، سائلًا الله تعالى أن يديم على المملكة نعمة الأمن والاستقرار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأن ينصر الجنود المرابطين على الثغور.

وتخلل الأمسية لوحات شعبية، وقصائد نبطية، واختتمت بأوبريت فني بعنوان “وطن الكرامة” شارك في تقديمه عدد من الفرق الشعبية.