أمطار الجوف .. تعطل عشرات السيارات بالشوارع وغرق مدرسة في سكاكا

المواطن - الجوف

غرقت مدرسة فلسطين الابتدائية في سكاكا بمنطقة الجوف؛ بسبب الأمطار التي هطلت منذ صباح يوم أمس الأحد واستمرت حتى صباح اليوم الاثنين.

في سياق آخر، حذر أهالي المنطقة من وجود شلل مروري في بعض المناطق بسبب ارتفاع منسوب المياه الذي تسبب في أعطال لسيارات وتكدس.

وقال مواطن في مقطع فيديو: إن هناك أكثر من 40 سيارة عالقة في أحد الطرق بسبب الأمطار، محذرًا من المخاطرة والتحرك في مثل هذه الأجواء غير المستقرة.

وهطلت أمطار من متوسطة إلى غزيرة منذ صباح أمس الأحد، وتستمر حتى صباح اليوم الاثنين، على منطقة الجوف وشملت مدينة سكاكا ومحافظة دومة الجندل والمراكز التابعة لها.

وبحسب تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تتعرض معظم مناطق المملكة لتقلبات جوية، تتمثل في رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وغيوم رعدية، تصحب بأمطار من متوسطة إلى غزيرة، فيما شدد الدفاع المدني على أهمية اتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر وإتباع تعليماته في مثل هذه الحالات.

وناشد أولياء أمور الطلاب والطالبات في الجوف إدارة تعليم المنطقة بالنظر للحالة الممطرة، مطالبين بتعليق الدراسة اليوم الاثنين بسبب تواصل الأمطار، ولكن دون أي رد فعل رسمي حتى الآن.

واستجاب مدير تعليم الجوف بالإنابة، عبدالله الزيدان، لمطالب الأهالي ليوجه بتعليق الدراسة في المدارس المتضررة بالتنسيق مع مكاتب التعليم لليوم الاثنين بسبب الأمطار الغزيرة، ويشمل ذلك الكادرين التعليمي والإداري في المدارس.

من جهته، علق وزير التعليم حمد آل الشيخ على تعليق الدراسة في منطقة تبوك بسبب الطقس.

وقال آل الشيخ: “آمل أن يشمل التعليق المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات في المدارس المعلقة فيها الدراسة؛ حفاظًا على سلامة الجميع”.