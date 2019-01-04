أميركا: النظام الإيراني الخطر الأبرز في المنطقة

المواطن - الرياض

أكد مسؤول بارز بوزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، أن النظام الإيراني يمثل الخطر الأبرز في المنطقة، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة “لن تغادر الشرق الأوسط”.

وأضاف المسؤول الأميركي، أن إيران تلعب دورًا رئيسيًّا في زعزعة استقرار المنطقة، مشيرًا إلى أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، سيؤكد خلال جولته في المنطقة، دعم حلفاء واشنطن والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب.

وبشأن الوجود العسكري الأميركي بالأراضي السورية، قال المصدر: إن الولايات المتحدة “لا تعتزم التواجد إلى أجل غير مسمى في سوريا”، مؤكدًا أن الانسحاب الأميركي سيتم بطريقة “لن تترك فراغًا يستغله الإرهابيون”.