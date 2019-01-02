أميركا تطلق الغاز المسيل للدموع لمنع دخول مهاجرين

أميركا تطلق الغاز المسيل للدموع لمنع دخول مهاجرين

2019/01/02
الساعة 9:04 صباحًا
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
1810
0
طباعة
المواطن - متابعة

أطلقت قوات حرس الحدود الأميركية الغاز المسيل للدموع على المكسيك لمنع مجموعة من المهاجرين من عبور الحدود المكسيكية الأميركية عند تيخوانا، بحسب ما ذكره شاهد من رويترز والحكومة الأميركية.

وشوهد دخان القنابل يتصاعد من حول السياج الحدودي والتقط أحد المهاجرين قنبلة وردها عبر الحدود إلى الأراضي الأميركية.

وأصبحت تيخوانا نقطة ملتهبة في النقاش حول السياسة الأميركية المتعلقة بالهجرة والذي زادت حدته بعد وفاة طفلين من المهاجرين بسجون أميركا وإغلاق جزئي للحكومة الأميركية نتيجة مطلب الرئيس دونالد ترامب من أعضاء الكونغرس بتخصيص خمسة مليارات دولار لبناء جدار على الحدود مع المكسيك.

 



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم