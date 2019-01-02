أميركا تطلق الغاز المسيل للدموع لمنع دخول مهاجرين

المواطن - متابعة

أطلقت قوات حرس الحدود الأميركية الغاز المسيل للدموع على المكسيك لمنع مجموعة من المهاجرين من عبور الحدود المكسيكية الأميركية عند تيخوانا، بحسب ما ذكره شاهد من رويترز والحكومة الأميركية.

وشوهد دخان القنابل يتصاعد من حول السياج الحدودي والتقط أحد المهاجرين قنبلة وردها عبر الحدود إلى الأراضي الأميركية.

وأصبحت تيخوانا نقطة ملتهبة في النقاش حول السياسة الأميركية المتعلقة بالهجرة والذي زادت حدته بعد وفاة طفلين من المهاجرين بسجون أميركا وإغلاق جزئي للحكومة الأميركية نتيجة مطلب الرئيس دونالد ترامب من أعضاء الكونغرس بتخصيص خمسة مليارات دولار لبناء جدار على الحدود مع المكسيك.