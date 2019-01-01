أمير الجوف بعد الثقة الملكية : لن أدخر جهدًا في خدمة الأهالي إنفاذًا لتوجيهات القيادة

المواطن - واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله ـ على الثقة الملكية بعد تعيينه أميرا لمنطقة الجوف.

وأكد الأمير فيصل بن نواف أن الثقة الملكية التي نالها بتعيينه أميرا لمنطقة الجوف لهي وسام ومصدر فخر واعتزاز، سائلاً المولى عز وجل أن يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة، وأن يُعينه على بذل كل ما يستطيع لخدمة الدين والملك والوطن. عادّاً هذه المهمة بالتكليف أولاً والتشريف والمسؤولية العظيمة، داعياً الله العلي القدير أن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها وقيادتها الرشيدة.

وقدم أمير فيصل بن نواف بالنيابة عن أهالي منطقة الجوف شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة على جهوده الملموسة في المنطقة والتي شهدت خلال عمله بها النهضة وافتتاح عدد من المشاريع التنموية، حيث يظهر ذلك جليا عقب الزيارة الميمونة من لدن خادم الخريجين الشريفين وتدشينه – رعاه الله – عدد من المشاريع التنموية.

وأضاف سمو أمير منطقة الجوف سأعمل بجانب أخي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف والذي سيكون بحول الله عون لي في تحقيق تطلعات قيادتنا وأهالي المنطقة.

وأثنى سموه على نائب أمير الجوف والمسؤولين في المرحلة السابقة من خلال النهوض بمشاريع المنطقة على جميع الأصعدة، متمنياً أن يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة.

وختم سموه بتوجيه رسالة لأهالي وأبناء المنطقة أكد خلالها أنه لن يدخر جهدًا في خدمتهم إنفاذًا لتوجيهات القيادة – حفظها الله – التي جعلت المواطن والاهتمام به أولوية لا حياد عنها، سائلاً الله أن يحفظ للمملكة العربية السعودية قيادتها وأن يديم عليها أمنها وأن يعينه على تحقيق آمال وتطلعات أهالي منطقة الجوف.