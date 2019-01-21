أمير الجوف لأعضاء محلي القريات: أوجدوا الحلول المناسبة لمطالب وملاحظات المواطنين

المواطن - واس

عقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم, اجتماعاً بأعضاء المجلس المحلي بمحافظة القريات.

وبدأ الاجتماع بكلمة لسمو الأمير فيصل بن نواف الذي أثنى فيها على ما تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – من تلمس لاحتياجات المواطنين والعمل على توفيرها في جميع مناطق المملكة.

وأكد سمو أمير منطقة الجوف في كلمته, أهمية تعاون وتكامل الجهود، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لمطالب وملاحظات المواطنين، متطلعاً سموه بالتركيز على المشروعات التي من شأنها رفع مستوى الخدمات وبما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، في ظل ما تحظى به الخدمات البلدية من دعم كبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – رعاهما الله -.

بعد ذلك, استمع سموه لكلمة محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر الذي استعرض دور المجلس وجهوده في مواكبة التنمية في المحافظة، كما استمع سموه لمداخلات ومقترحات الأعضاء .

حضر الاجتماع وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد.