أمير الجوف يواصل الاستماع لمطالب المواطنين ويشدد على سرعة إنجازها

المواطن - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بالإمارة اليوم عدداً من المواطنين وشيوخ القبائل بالمنطقة ، الذين قدِموا للسلام على سموه وتهنئته بمناسبة صدور الثقة الملكية بتعيينه أميرا لمنطقة الجوف .

واستمع سموه خلال الاستقبال لعدد من مطالب المواطنين ،مشدداً على ضرورة تقديم أفضل الخدمات لأهالي المنطقة.

وكان أمير الجوف قد ترأس بمكتب سموه بديوان الإمارة أمس بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الجوف اجتماعًا بمديري الإدارات الحكومية في المنطقة.

وقدم الحضور في بداية الاجتماع ، التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز بمناسبة الثقة الملكية بتعيينه أميرًا لمنطقة الجوف، داعين الله أن يعينه ويسدد خطاه.

واستهل سمو الأمير فيصل بن نواف الاجتماع بالشكر لله أولًا ثم لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على الدعم غير المحدود والاهتمام البالغ للخدمات المقدمة للمواطنين في جميع مناطق المملكة.

بعد ذلك استعرض سمو أمير منطقة الجوف مع مديري الإدارات سير العمل فيها ، وأوجه التعاون بين الإدارات الحكومية بما يخدم الصالح العام، مؤكدًا سموه بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.