أمير الرياض ونائبه يقدمان واجب العزاء للشيخ المنيع

المواطن - الرياض

قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، العزاء والمواساة لمعالي المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع في وفاة حرمه- رحمها الله- وذلك خلال زيارة قام بها سموه مساء اليوم لمقر العزاء بالرياض.

وسأل سموه الله العلي القدير أن يرحمها ويسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

كما قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض العزاء والمواساة للشيخ المنيع في وفاة حرمه.

وسأل سموه الله العلي القدير أن يرحمها ويسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

وأعرب الشيخ المنيع عن شكره لسمو أمير الرياض وسمو نائبه على تعازيهما ومواساتهما، سائلًا الله العلي القدير أن يجعل ما قدما في ميزان حسناتهما.