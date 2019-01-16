أمير الشرقية يبحث دور مجلس الأعمال السعودي البحريني في تعزيز العلاقات الثنائية

المواطن - واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية عمق ومتانة العلاقات الأخوية المتبادلة بين البلدين الشقيقين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وما تحظى به هذه العلاقات من دعم واهتمام وحرص القيادتين الحكيمتين في البلدين.

ونوه سموه خلال استقباله اليوم رئيس مجلس الأعمال السعودي البحريني عبدالرحمن العطيشان، وعددا من أعضاء المجلس من المملكة والبحرين , بالدور الذي يقوم به المجلس في تقوية الجوانب الاقتصادية وفتح مزيد من التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.

وقال سموه : إن التواصل مع مملكة البحرين الشقيقة يعد أعلى تواصل بين بلدين في العالم فأعداد المسافرين بين البلدين أعداد غير مسبوقة بين بلد وآخر، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين وما يربط بينهما في مختلف المجالات من تعاون وتكامل وتعاضد، مشيراً سموه إلى أن وجود جسر الملك فهد يعد إحدى ثمرات التعاون فيما بين البلدين، وفي المستقبل سيكون بإذن الله جسر الملك حمد إحدى الروافد المهمة لتيسير عملية التنقل بين البلدين وقبل هذا وذاك ما ننعم به ولله الحمد من أمن وأمان واستقرار، متمنيا سموه لأعضاء المجلس التوفيق والسداد .

من جانبه قدم رئيس المجلس عبدالرحمن العطيشان، شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على حسن استقباله وتوجيهاته السديدة، مبيناً أن هذا اللقاء يعد الأول في عام 2019 ويتم التواصل بشكل مستمر حتى يتم تحقيق الأهداف التي وضعها المجلس، مؤكداً أن جميع أعضاء المجلس حريصين على تطوير آلية عملهم وتقوية استثماراتهم في البدين الشقيقين.

فيما أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبدالله ناس، أن ما وصلت له العلاقات بين البلدين من شراكة متكاملة يرجع الى الجهود المبذولة من من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظهما الله، لافتاً إلى أن ما يجمع بين قيادتي وشعبي المملكتين من ثوابت ورؤى مشتركة تجمعها وتعززها روابط الإخاء والمحبة الممتدة إلى جذور التاريخ والمستندة على أساس راسخ من العلاقات الأخوية التي تزداد صلابة على مر الأيام وتسهم في بناء صرح متكامل ونموذجي من العلاقات المتميزة بين البلدين وبلورة آفاق واعدة وأرحب في كافة المجالات.

وأعرب رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عن اعتزازه بما تمخض عنه هذا اللقاء من نتائج إيجابية وبناءة ستخدم بلا شك النهوض بالعلاقات الاقتصادية البحرينية السعودية، مؤكداً أن ما تم تداوله من رؤى وأفكار تعكس اهتماما مشتركاً لتعزيز العلاقات الثنائية بين قطاعات الأعمال والانتقال بها إلى آفاق جديدة سيتلمسها القطاع الخاص في البلدين الشقيقين، مقدما شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على ما أبداه من دعم لكل ما من شأنه تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين والنهوض بها إلى الآفاق المرجوة.