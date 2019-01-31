أمير الشمالية: البلدية النسائية تخدم وتستثمر القدرات الإبداعية للمرأة لتمكينها

المواطن - واس

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم, البلديات الفرعية لشرق وغرب مدينة عرعر، وذلك بمقر بلدية غرب عرعر .

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر البلدبة أمين المنطقة المهندس شمام الشمري، ورئيس وأعضاء المجلس البلدي لأمانة المنطقة، ووكلاء الأمين ومديري الإدارات بالأمانة، وعدد من المسؤولين بالمنطقة .

وتجوّل سموه داخل أقسام المبنى والمكاتب الإدارية، مستمعاً إلى شرح مفصل عن الخدمات البلدية والخدمية التي تقدمها البلديات الفرعية.

بعد ذلك دشّن سمو أمير منطقة الحدود الشمالية البلدية النسائية في مقر أمانة المنطقة, حيث كان في استقبال سموه عدداً القيادات النسائية، مطلعاً سموه على الخدمات التي تقدمها البلدية النسائية، ومنها إصدار التراخيص للأنشطة التجارية، وإصدار رخص البناء، وتنفيذ الجولات الرقابية للأنشطة النسائية والبائعات الجائلات والاستثمارات البلدية النسائية .

وأكد سمو أمير منطقة الحدود الشمالية أن إنشاء البلديات الفرعية والبلدية النسائية يهدف لرفع مستوى الخدمات البلدية, وتقديم الخدمات لكل المواطنين بالشكل اللائق، وكذلك رفع مستوى التخطيط الحضري وفق المعايير القياسية والاحتياجات، ومتابعة التنفيذ بشكل حثيث ودوري للتأكد من كفاءة الأداء وجودة العمل والمنجز، بما يناسب حجم الانفاق الحكومي السخي وأهداف رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية .

وأشار سموه إلى أن البلدية النسائية تخدم وتستثمر القدرات الإبداعية للمرأة والسعي لتمكينها، مشدداً على أن هذه الخطوة تُعد من جسور تيسير العمل وإنجازه بشكل سريع وفعّال، إضافة إلى أنها ستكون حاضنة للأفكار النسوية .

ونوه سمو أمير منطقة الحدود الشمالية بالدعم غير المحدود الذي يحظى به قطاع البلديات من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – .

من جانبه أكد أمين منطقة الحدود الشمالية أن إنشاء البلديات الفرعية غرب وشرق مدينة عرعر والبلدية النسائية جاء بدعم وتوجيه من سمو أمير منطقة الحدود الشمالية، مؤكداً أن هذه الخطوة تهدف الى تطوير الخدمات البلدية وتوزيع خدماتها جغرافياً عن قرب للمستفيدين و لتقديم الخدمات البلدية من إصدار التراخيص والرقابة الصحية والميدانية والإشراف الميداني، متطلعاً أن تساهم البلديات في رفع مستوى الخدمات البلدية .