أمير الشمالية يتسلم التقرير السنوي للعيادات الشاملة لقوى الأمن بالمنطقة

أمير الشمالية يتسلم التقرير السنوي للعيادات الشاملة لقوى الأمن بالمنطقة

2019/01/02
الساعة 2:00 مساءً
- ‎فيأخبار 13 منطقة, حصاد اليوم
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المواطن - الشمالية

‎استقبل الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير العيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن بالمنطقة ناصر بن محمد الرشيد الذي قدم لسموه التقرير السنوي لمستشفى قوى الأمن بالمنطقة.
وعبر الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز عن تمنياته للعاملين بالمركز التوفيق والنجاح ، مؤكدًا أهمية الدور الذي تقوم به العيادات الشاملة التخصصية بالمنطقة تجاه تقديم الرعاية الصحية الشاملة.
من جهته، أعرب مدير العيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن عن شكره وتقديره لأمير منطقة الحدود الشمالية على دعمه ومتابعته لما تقدمه العيادات من خدمات صحية بالمنطقة.



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