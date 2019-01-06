أمير الشمالية يدعو بنك التنمية الاجتماعية لاستحداث برامج وخطط لتمكين الشباب

المواطن - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمكتب سموه بالإمارة اليوم ، مدير بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة يوسف بن ضاحي العنزي الذي قدم للسلام على سموه يرافقه عددا من الرياديين والرياديات المتميزين في مشاريعهم الممولة من بنك التنمية الاجتماعية .

واطلع سموه خلال اللقاء على الخدمات التي يقدمها البنك من القروض للمستفيدين بجميع فئاتهم، مشيداً بالدعم غير المحدود الذي يحظى به بنك التنمية الاجتماعية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، منوهاً سموه بالجهود التي يبذلها البنك ودعمه للمشروعات الناشئة وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطن.

وحث سمو أمير منطقة الحدود الشمالية ، مدير فرع بنك التنمية الاجتماعية على دعم وتمويل المشاريع التنموية بما يتوافق مع اللوائح والأنظمة ، متطلعاً لفتح آفاق واسعة من التعاون والشراكة بين البنك والقطاعات الحكومية الأخرى فيما يخدم شباب وشابات الوطن.

وأكد سموه على أهمية أن يسعى بنك التنمية الاجتماعية لاستحداث البرامج والخطط الاستراتيجية وتمكين شباب وفتيات المنطقة من العمل الحر، من خلال خدماته الإقراضية وبرامجه وخططه الإستراتيجية و كذلك المساهمة في نشر الثقافة المالية والادخار لدى جميع الشرائح, وتعزيز مستوى الشفافية والحوكمة بما يخدم ويحقق الأهداف والتطلعات المرجوة.

من جهته, أعرب مدير بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة عن شكره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على توجيهاته وما يحظى به البنك من دعم واهتمام من سموه.

فيما عبر عدد من الرياديين والرياديات عن شكرهم لسموه على ما يحظون به من دعم وتشجيع .