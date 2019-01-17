أمير تبوك: تطوير خليج نيوم تأكيد صادق على عزم الأمير محمد بن سلمان تحقيق رؤيته

المواطن - تبوك

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك أصدق التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة – حفظهما الله – بمناسبة موافقة صندوق الاستثمارات العامة التأسيسي لنيوم على المفهوم الاستراتيجي للمخطط العام لمنطقة خليج نيوم .

وكذلك التوجيه بإكمال الدراسات لإطلاق أعمال الإنشاء والتطوير في الربع الأول من العام الجاري 2019 , بالإضافة إلى تحويل مطار نيوم الحالي إلى مطار تجاري يستقبل رحلات منتظمة .

وقال سمو الأمير فهد بن سلطان في برقية رفعها لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة : يشرفني بمناسبة موافقة صندوق الاستثمارات العامة التأسيسي لنيوم على المفهوم الاستراتيجي للمخطط العام لمنطقة (خليج نيوم ) , والتوجيه بإكمال الدراسات لإطلاق أعمال الإنشاء والتطوير في الربع الأول من العام الجاري 2019م , بالإضافة إلى تحويل مطار نيوم الحالي إلى مطار تجاري يستقبل رحلات منتظمة , أن ارفع لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين ولسموكم الكريم أصدق التهاني وخالص الدعوات بالتوفيق والعون لمواصلة العطاء والبذل المخلص وفق الرؤية الطموحة 2030 وبرنامج التحول الوطني نحو تحقيق الأهداف الإستراتيجية لما فيه الخير والنفع للوطن والمواطن.

وتابع سموه في البرقية بقوله: ” وما مباركة سموكم واعتماد هذه المرحلة من العمل إلا تأكيد صادق على المضي قدماً وعلى ارض الواقع لتنفيذ كل المشروعات التي تعزز القدرات الاقتصادية للمملكة.

سائلاً المولى القدير لسموكم مزيد من العون والتوفيق في ظل قائد المسيرة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسموكم الكريم , والله يحفظكم ويرعاكم .