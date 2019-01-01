أمير تبوك يبحث مع مدير جوازات المنطقة الإجراءات والخطط المعدة لخدمة المسافرين

المواطن - تبوك

بحث صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك اليوم بمكتب سموه بالإمارة مع مدير جوازات منطقة تبوك العميد سعيد محمد القحطاني الإجراءات والخطط المعدة لخدمة المسافرين القادمين والمغادرين عبر المنافذ البرية والجوية والبحرية لمنطقة تبوك وذلك خلال إجازة منتصف الفصل الدراسي.

وأكد سمو أمير منطقة تبوك على ضرورة تقديم التسهيلات لخدمة المسافرين والقادمين عبر المنافذ وإنهاء إجراءاتهم بكل يسر وسهولة .

ومن جهته أعرب العميد القحطاني عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على حرصه ومتابعته لكل ما يهم أعمال الجوازات بالمنطقة .