أمير جازان: شبابنا مبدعون ومتميزون وسيكملون المسيرة للرقي بالوطن

المواطن - واس

قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان: إن شبابنا مبدعون ومتميزون أينما تواجدوا ، وهم عماد الوطن وقد حان دورهم لتكملة المسيرة للرقي بوطنهم من خلال القطاعات التي يعملون بها.

وأوضح سموه ، في تصريح عقب رعايته اليوم حفل افتتاح ملتقى “القيادات الشابة” الذي تنظمه جامعة جازان، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- أول الداعمين لأبناء الوطن في شتى الميادين والمجالات، عاداً مبادرة الجامعة تكريس لمفهوم القيادات الشبابية داخل المجتمع .

وأضاف أن ملتقى القيادات الشابة داعم ومحفز للشباب والفتيات للمسيرة في تنمية الوطن، مشيداً في الوقت نفسه ، بدور جامعة جازان في تنظيم مثل هذه الملتقيات الهادفة لفئات الشباب التي بدورها تترجم تطلعات وتوجيهات القيادة الرشيدة في الاهتمام بهم ودعم مبادراتهم وتمكينهم في إكمال المسيرة للرقي بوطنهم.