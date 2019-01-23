قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان: إن شبابنا مبدعون ومتميزون أينما تواجدوا ، وهم عماد الوطن وقد حان دورهم لتكملة المسيرة للرقي بوطنهم من خلال القطاعات التي يعملون بها.
وأوضح سموه ، في تصريح عقب رعايته اليوم حفل افتتاح ملتقى “القيادات الشابة” الذي تنظمه جامعة جازان، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- أول الداعمين لأبناء الوطن في شتى الميادين والمجالات، عاداً مبادرة الجامعة تكريس لمفهوم القيادات الشبابية داخل المجتمع .
وأضاف أن ملتقى القيادات الشابة داعم ومحفز للشباب والفتيات للمسيرة في تنمية الوطن، مشيداً في الوقت نفسه ، بدور جامعة جازان في تنظيم مثل هذه الملتقيات الهادفة لفئات الشباب التي بدورها تترجم تطلعات وتوجيهات القيادة الرشيدة في الاهتمام بهم ودعم مبادراتهم وتمكينهم في إكمال المسيرة للرقي بوطنهم.
أمير جازان: شبابنا مبدعون ومتميزون وسيكملون المسيرة للرقي بالوطن
قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان: إن شبابنا مبدعون ومتميزون أينما تواجدوا ، وهم عماد الوطن وقد حان دورهم لتكملة المسيرة للرقي بوطنهم من خلال القطاعات التي يعملون بها.