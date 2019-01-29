أمير مكة بالنيابة يدشن مبادرة مع اليتيم في البلد الأمين

المواطن - واس

دشنّ صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة اليوم ، مبادرة “مع اليتيم في البلد الأمين” التي أطلقتها مؤسسة كافل لرعاية الأيتام بالمنطقة.

وتهدف المبادرة لتوعية المجتمع بحقوق اليتيم وتحقيق مئة مبادرة مجتمعية مستدامة لخدمة أيتام البلد الحرام مع حثّ مؤسساته وأفراده على تقديم مبادرات ذاتية تخدم الأيتام وتضمن لهم حياة كريمة بإذن الله.

من جانبه, أعرب رئيس مجلس إدارة مؤسسة كافل لرعاية الأيتام عبدالله الفايز عن شكره وامتنانه لصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز على تدشينه لهذه المبادرة المجتمعية التي تقام بالشراكة مع إمارة منطقة مكة المكرمة, ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية.