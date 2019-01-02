أمير مكة يوجه بسرعة القبض على طلاب ثلاجة الموتى ومحاسبتهم

المواطن - مكة

وجه أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بسرعة القبض على مجموعة من الشباب قاموا بالدخول لقسم التشريح في جامعة المؤسس وتصوير عدد من الجثث وترويجها في وسائل التواصل.

كما وجه سموه باتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.