أمين عسير يزور الأطفال المعوقين ويجرب الكرسي

المواطن - عسير

زار الدكتور وليد الحميدي أمين منطقة عسير مركز جمعية الأطفال المعوقين اليوم ، وكان في استقباله أطفال ومنسوبو وأعضاء لجنة أصدقاء الجمعية.

واستهل الحميدي زيارته بتجربة “برنامج الكرسي” وتجول ومرافقوه في الفصول التعليمية والعيادات الطبية بالمركز واستمعوا إلى شرح مفصل من مدير المركز عبدالله المحسني، ومشرفي الأقسام عن الخدمات المقدمة للأطفال المعوقين.

وقد أبدى الحميدي إعجابه بالخدمات المقدمة للأطفال في المركز، الذي وصفه بأنه:” يعد من أفضل المراكز في المنطقة إن لم يكن هو الأفضل فيما يخص الخدمات المقدمة للأطفال من ذوي الإعاقة “.

كما تم بحث العديد من الملفات وسبل التعاون مع أمانة المنطقة خلال الاجتماع الذي عقدته إدارة المركز مع الحميدي وعدد من مهندسي الأمانة، والذي وعد الحميدي من خلاله بتذليل كافة العقبات وتوفير الخدمات للمعاقين بشكل عام والأطفال منهم على وجه الخصوص.

من جهته قال المحسني: “سعدنا اليوم بهذه الزيارة الغير مستغربة من أمين عسير، فهو دائم المبادرات الخيرية والإنسانية”. وشكر المحسني الدكتور الحميدي على:” هذه الزيارة وعلى تلك الابتسامات التي رسمها اليوم على وجوه أطفالنا المعوقين الذين نعمل جميعاً لخدمتهم لتوفير حياة كريمة لهم” متمنياً له كل الخير .