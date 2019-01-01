أم جلال تدرب زائرات الجنادرية على طريقة المقشوش الجوفي

المواطن - واس

‎مع اختلاف مسمياته في مناطق المملكة، مازال خبز المقشوش الذي يعمل يدوياً على الصاج الساخن، والمشهور بطبقته الرقيقة وأطرافه اللذيذة واحداً من أبرز المأكولات في ركن الأسر المنتجة بمقر منطقة الجوف المشارك في مهرجان التراث والثقافة بالجنادرية 33 والذي يشهد إقبالًا كبيرًا من زوار المهرجان .

‎ وقالت أم جلال التي تشتهر بخبز المقشوش والمشاركة من ضمن وفد منطقة الجوف ” إنها تقوم بتجهيز خبز المقشوش والذي يتكون من “أرغفة” من عجينة طحين البر ويخبز على الصاج الساخن وبعد أن ينضج يُضاف إليها السمن البري والعسل او الدبس او يأكل وحده بدون اي إضافات” .

‎ وأضافت أنها تعتمد اعتماد كلي على دقيق البر الذي يحتوي على الكثير من الألياف والنخالة، ويزود الجسم بالكمية المطلوبة من الألياف، ويشكل مصدرًا مهمًا للمعادن ” .

‎ويشهد الركن إقبالاً كبيراً من محبي خبز المقشوش الساخن والزوار، لمشاهدتها وهي تقوم بإعداد الخبز بمهارة .