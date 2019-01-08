أنصِف الانتساب يا وزير التعليم.. القضية المسكوت عنها مأساة تتجدد كل عام

المواطن - الرياض

ناشد طلاب الانتساب في المعاهد والكليات، وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ التدخل لإنهاء معاناتهم التي طالت لسنوات، في مأساة تتجدد كل عام مع تخريج الجامعات آلاف الطلاب المنتسبين.

وعبر طلاب وخريجو الانتساب عن استيائهم من تجاهل تعيينهم بدعوى أن الظروف لا تسمح وأن الأولوية للانتظام.

وتفاعل الطلاب والخريجون والكثير من المواطنين مع وسم “انصف الانتساب يا وزير التعليم”، حيث علقت ورد بقولها: “انا منتظمه ولكن اشوفهم مظلومين، من حق اي طالب سواء منتظم او انتساب يكون له حق بالتوظيف، كلنا تعبنا ودرسنا، والمنتسب يمكن ظروفه ماسمحت ينتظم وحال الناس موب واحد”.

وقالت: “الأولويات تعني بأن أنتظر آخر خريجة انتظام أن تتعين حتى أجد فرصة لي.. وهذا أمر لا يمكن أن يحدث و لا حتى في الخيال!”.

وتفاعل أ/خالد عوض الهذلي مع الوسم بقوله: “المنتسب مشكلته ليست فقط الضوابط.. بل هو محروم من التوظيف.. ومسلوب من تربويته من خلال إلزامه بدبلوم تربوي مستقل!! وممنوع من الدراسات العليا!! بل ومستبعد بشكل تام من خلال وضعه في الأولوية الثالثة بعد الانتظام بشقيه التربوي وغير التربوي!

وغرد يوسف آل هتيله بقوله: “طلاب الانتساب مثل طلاب الانتظام الفرق انهم دفعوا فلوس دراستهم عكس الانتظام دراسه مجانيه ، نتمنى المساواه واعتماد شهاداتهم وتوظيفهم بما تستحق شهاداتهم ، الطلاب درسوا واجتهدوا ويجب انصافهم”.

وغردت إيمان بنت عبد الله بقولها: “قضية خريجي الانتساب هي القضية الوحيدة المسكوت عنها فلا تصريحات ولا استثناءات ولا قرارات تشعر المتضررين انهم تحت المجهر او محل اهتمام الرد الوحيد عليها هو الصمت والمزيد من التهميش”.

وقال محمود هزازي: إن المنتسب لا يختلف عن المنتظم الا بالحضور فقط.. المخرجات التعليمية هي ذاتها.. بل ان المنتسب يعتمد على التعلم الذاتي بشكل كبير فنجاحه و تفوقه بمجهوده الخاص وهذا دليل تميز و ليس العكس”.

وقالت أخرى: “قضية خريجي الانتساب هي القضية الوحيدة المسكوت عنها فلا تصريحات ولا استثناءات ولا قرارات تشعر المتضررين انهم تحت المجهر او محل اهتمام الرد الوحيد عليها هو الصمت والمزيد من التهميش”.