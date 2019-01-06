أهم 5 إجراءات تضمنها تعميم تحديث بيانات حركة النقل عبر نظام نور

المواطن - الرياض

تضمن تعميم تحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية والمدارس وإجراءات النقل الخارجي والداخلي للعام الدراسي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ العديد من الأمور المستحدثة أبرزها إضافة التدريب الصيفي لعناصر المفاضلة في حركة النقل الخارجي لهذا العام الدراسي.

كما تم إضافة المبادرين في تنفيذ التكليف (الندب) لسد العجز في عناصر المفاضلة اعتباراً من العام الدراسي القادم ويتم احتسابه من الفصل الدراسي الثاني لهذا العام.

كذلك تضمن التعميم إعادة توجيه الزيادة في التشكيلات المدرسية حسب الاحتياج سواء في التشكيلات المدرسية المكلفين عليها أو توجيههم المعلمين وفق الاحتياج.

وشدد التعميم على إنهاء جميع أعمال حركة النقل الخارجي والداخلي وإخلاء الطرف والمباشرة قبل التمتع بإجازة نهاية هذا العام الدراسي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ.

وكانت وزارة التعليم ممثلة في الإدارة العامة لشؤون المعلمين بدأت اليوم عملية تحديث البيانات استعداداً لاستكمال إجراءات حركة النقل الخارجي وحركة النقل الداخلي لهذا العام.

ووفقاً للجدول الزمني لمتابعة أعمال تحديث البيانات وحركة النقل للعام الدراسي الحالي، فإن تحديث بيانات المدارس من قبل قائدي المدارس وتحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية سيتاح بدءاً من اليوم 30 ربيع الآخر فيما ستفتح وزارة التعليم باب إدخال رغبات النقل الداخلي والخارجي عبر نظام نور بدءاً من 21 جمادى الأولى المقبل.

وطبقًا للجدول الزمني المعلن سلفا من وزارة التعليم فإنه من المقرر أن يتم اعتماد نتيجة حركة النقل الداخلي في 25 شعبان المقبل على أن يتم إخلاء الطرف والمباشرة بعد إعلان النتيجة.

وكانت وزارة التعليم كشفت مؤخرا عن إضافة عنصر مفاضلة لشاغلي الوظائف التعليمية للمبادرين في تنفيذ التكليف لسد العجز الدراسي، وذلك ضمن حركة النقل للعام المقبل.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم، مبارك العصيمي، في وقت سابق إن هذا العنصر سيُحسب بدءاً من بداية الفصل الدراسي الثاني لهذا العام 1440/1439، وذلك وفق تعميم تحديث بيانات المدارس وإجراءات حركة النقل للعام الدراسي الحالي.