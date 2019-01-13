أوزبكستان تسحق #تركمانستان برباعية.. وتواصل المشوار الآسيوي

المواطن - مروة نبيل

انتهت– منذ قليل– مباراة أوزبكستان وتركمانستان، التي أُقيمت على إستاد آل راشد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا 2019، بفوز المنتخب الأوزبكستاني برباعية دون رد.

وبدأت مباراة أوزبكستان وتركمانستان بشكل سريع، ونجح جافوخير سيديكوف في فض اشتباك التعادل السلبي في الدقيقة 17، قبل أن يُضاعف إدور شومورودوف النتيجة في الدقيقة 24.

وواصل لاعبو المنتخب الأوبكستاني الضغط، ونجح جلال الدين مشاريبوف في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 40، وبعد مرور دقيقتين فقط، أحرز إدور شومورودوف الهدف الثاني له والرابع لمنتخب بلاده.

وهدأ أداء اللاعبين في الشوط الثاني، لتنتهي مباراة أوزبكستان وتركمانستان بفوز المنتخب الأوزبكستاني برباعية نظيفة، ليتأهل إلى منافسات دور الـ16 من بطولة كأس آسيا 2019، بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط.

ويحتل المنتخب الأوزبكستاني صدارة المجموعة السادسة في بطولة كأس آسيا 2019، برصيد 6 نقاط، وبفارق الأهداف عن اليابان، وضمن المنتخبان التأهل إلى دور الـ16، ثم عمان وتركمانستان بدون نقاط.