أوزبكستان ضد عمان .. الأحمر العماني يسقط في فخ الهزيمة بثنائية

المواطن - محمد سمعة

انتهت مباراة عمان وأوزبكستان منذ قليل بخسارة المنتخب العماني بنتيجة هدفين مقابل هدف في الجولة الأولى للفريقين بالمجموعة السادسة ببطولة كأس أمم آسيا.

افتتح منتخب أوزبكستان التسجيل بالدقيقة الرابعة والثلاثين عبر اللاعب عادل أحمدوف.

ولم ينجح أي من الفريقين في إضافة أي أهداف أخرى، لينتهي الشوط الأول بتقدم منتخب أوزبكستان بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، تمكن منتخب عمان من تسجيل هدف التعادل عبر اللاعب محسن صالح الغساني بالدقيقة الثانية والسبعين.

ومع اعتقاد الجميع أن المباراة ستكون في طريقها للتعادل الإيجابي، تمكن منتخب أوزبكستان من تسجيل الهدف الثاني عبر اللاعب إلدور شومورودوف بالدقيقة الخامسة والثمانين بطريقة جميلة.

وانتهت المباراة بفوز أوزبكستان بنتيجة هدفين لهدف، ليزاحم المنتخب الأوزبكي نظيره الياباني على صدارة المجموعة السادسة حيث يملك كل منهما ثلاث نقاط.