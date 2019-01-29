أول اتفاقيات لمطارات الرياض ببرنامج تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية

المواطن - الرياض

وقعت شركة “مطارات الرياض” اتفاقيات لتطوير منطقة الشحن في مطار الملك خالد الدولي ضمن برنامج تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية الذي يهدف إلى تحويل المملكة لقوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية، وذلك خلال فعاليات حفل تدشين برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

حيث وقعت “مطارات الرياض” ممثلة بالرئيس التنفيذي مساعد بن عبدالعزيز الداود الاتفاقية الأولى مع شركة زاجل السريع التجارية وشركة (TNT) لإنشاء وتشغيل خدمات الشحن السريع، والاتفاقية الثانية مع الشركة(SATS) السنغافورية لترسية الرخصة الثانية لخدمات مناولة الشحن الأرضية في مطار الملك خالد الدولي.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري في “مطارات الرياض” جلبان بن محمد الجلبان أن الاتفاقيات تضمنت عقد شراكات استراتيجية مع الشركات لمدة 25 عاماً، بهدف تطوير منطقة الشحن في مطار الملك خالد الدولي.

وأشار الجلبان أن الاتفاقية الأولى نصّت على منح مساحة مخصصة في منطقة الشحن لكلاً من شركتي زاجل و (TNT)، فيما تتضمن الاتفاقية الثانية بناء وإدارة وتشغيل مبنى آخر للشحن الجوي على أرض بمساحة (60،000 م2) بطاقة استيعابية تصل إلى (800،000 طن) من الشحنات سنوياً، تشمل الشحنات الصادرة والواردة وشحنات الترانزيت، والتي تقدر قيمة إيراداتها بـ مليار ونصف ريال سعودي.