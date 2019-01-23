أول تعليق من رئيس #التعاون بعد ثلاثية #الشباب

المواطن - مروة نبيل

أعرب رئيس مجلس إدارة نادي التعاون، محمد القاسم، عن سعادته بفوز الفريق الأول لكرة القدم على نظيره الشباب بثلاثية دون رد، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس الملك سلمان.

وكتب رئيس نادي التعاون عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “مبروك لكل التعاونيين وباسمهم جميعًا أقدم هذا الفوز الجميل إلى العزيز: عبدالعزيز الحميد الذي يستحق منا أكثر”.

ووجه القاسم رسالة إلى جماهير سكري القصيم، وقال: “جمهور التعاون نجومنا وجهازنا الفني والإداري يحتاجون دعمكم أمامنا مباريات مهمة أنتم سندنا الدائم”.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون بثلاثية نظيفة على نظيره الشباب في المباراة التي أُقيمت، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، ليتأهل إلى منافسات دور الـ8 من كأس الملك سلمان.

وجاءت أهداف الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في شباك الشباب خلال الشوط الأول، عن طريق ربيع سفياني من رأسية مميزة في الدقيقة العاشرة، هيلدون أوجوستو من ركلة ترجيح في الدقيقة 40، وإبراهيم الزبيدي في الدقيقة 45.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في منافسات دور الـ8 من كأس الملك سلمان، الفائز من مباراة الأهلي والوحدة التي ستُقام في وقت لاحق اليوم.