أول تعليق من رئيس هيئة الطيران المدني بعد إعفائه بأمر الملك سلمان

المواطن - الرياض

بعد الأمر الملكي الكريم بإعفاء رئيس الهيئة العامة للطيران المدني من منصبه، أكد عبدالحكيم التميمي أن في ختام مسيرته بهيئة الطيران المدني لا يسعه إلا أن يشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على دعمهم اللامحدود له ولقطاع الطيران.

وأضاف التميمي: سأظل ما حييت خادمًا لهم وجنديًّا مخلصًا لهذا الوطن بإذن الله”.

وصدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه:

الرقم: أ/ 189

التاريخ: 15/ 5/ 1440هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء، ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 10) بتاريخ 18/ 3/ 1391هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 245) بتاريخ 22/ 9/ 1438هـ.

أمرنا بما هو آتٍ:

أولًا: يعفى معالي الأستاذ/ عبدالحكيم بن محمد بن سليمان التميمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني من منصبه.

ثانيًا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود