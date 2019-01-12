أول تعليق من رجاء الجداوي بعد مشاركتها في شتاء طنطورة

المواطن - الرياض

عبرت الفنانة المصرية رجاء الجداوي عن سعادتها الغامرة بمشاركتها في مهرجان شتاء طنطورة في مدينة العلا في المملكة العربية السعودية.

وقالت رجاء الجداوي خلال لقائها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج “الحكاية” على قناة إم بي سي مصر: “رحلتي للسعودية اكتشاف وأنا كنت منبهرة بمدينة العلا”.

وأكدت رجاء الجداوي أن السياحة الثقافية أفضل من الترفيهية في مختلف أنحاء العالم، لأنها تضيف إلى الفرد الكثير من المعلومات الجديدة، والرحلة إلى السعودية ثرية في مختلف جوانبها.

الجدير ذكره أن مهرجان شتاء طنطورة هو برنامج مميز يقدم أنشطة متنوعة تقام في نهاية كل أسبوع، وتناسب جميع الاهتمامات والأعمار.

ويتضمن مهرجان شتاء طنطورة عدة مناسبات ثقافية وفنية يحييها نجوم عرب وعالميون، إضافة إلى إقامة الاحتفالات التراثية الأسبوعية وسباق الخيول.

ويعتبر شتاء طنطورة هو الحدث الثقافي الأبرز والفريد من نوعه الذي تستضيفه محافظة العلا، حيث يحتضن مجتمع وأهالي المحافظة المهرجان خلال الفترة من 20 ديسمبر 2018 إلى 9 فبراير 2019.

ويقدم المهرجان برنامجاً مميزاً حافلاً بالأنشطة المتنوعة التي تقام في عطلة نهاية كل أسبوع وتناسب جميع الاهتمامات والأعمار، ويتضمن عدة مناسبات ثقافية وفنية يحييها نجوم عرب وعالميون، إضافةً إلى إقامة الاحتفالات التراثية الأسبوعية وسباق للخيول.