أول تعليق من سفير المملكة باليمن على هجوم قاعدة العند الدامي

المواطن - الرياض

قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، محمد آل جابر، إن استمرار مماطلة ميليشيات الحوثيين المدعومة من إيران في تنفيذ اتفاقيات السويد ليس بالأمر الجديد، فقد انلقبوا على أكثر من 70 اتفاقا كان آخرها غدرهم بالرئيس السابق.

وأضاف معلقا على الهجوم الحوثي على قاعدة العند بطائرة مسيرة، “قد آن الأوان لموقف دولي حازم تجاه ذلك دعماً للشعب اليمني وإنهاء لفوضى الانقلاب واستعادة الدولة ومؤسساتها”.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، “أكدت العملية الإرهابية التي نفذتها ميليشيات الحوثي في العند أن إيران مستمرة في نقل المعرفة التي تمتلكها إلى الميليشيات الإرهابية في المنطقة والعالم، وهو مؤشر خطير لتنامي قدرات الجماعات الإرهابية المدعومة من إيران”.