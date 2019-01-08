أول تعليق من سلمان الفرج بعد استبعاده من بطولة آسيا 2019

المواطن - محمد سمعة

علّق اللاعب سلمان الفرج نجم نادي الهلال والمنتخب السعودي على استبعاده من قائمة المنتخب السعودي المشارك في بطولة كأس الأمم الآسيوية 2019 بالإمارات.

وكتب سلمان الفرج تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر قائلًا: الحمد لله على كل حال.

وكان المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي قرر استبعاد اللاعب سلمان الفرج من قائمة الأخضر بسبب عدم قدرته على اجتياز الاختبار الطبي الأخير قبل انطلاق البطولة الآسيوية.

ويخوض المنتخب السعودي حاليًا مباراته الأولى في بطولة كأس آسيا أمام منتخب كوريا الشمالية، حيث تشير النتيجة إلى تقدم الأخضر بثنائية دون رد.

وكان بيتزي استدعى اللاعب نوح الموسى للمشاركة مع المنتخب السعودي بدلًا من اللاعب المصاب سلمان الفرج.

ويذكر أن المنتخب السعودي سبق له الفوز ببطولة كأس أمم آسيا من قبل في ثلاث مناسبات أعوام 1984 و 1988و 1996.